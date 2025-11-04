LEXO PA REKLAMA!

Favorizuan ndërtimin pa leje, AMP ekzekuton masat e sigurisë për një polic dhe 3 punonjës së IMT

Lajmifundit / 4 Nëntor 2025, 11:11
Favorizuan ndërtimin pa leje, AMP ekzekuton masat e sigurisë për

AMP ekzekuton masat e sigurisë për një punonjës policie dhe 3 punonjës së IMT

Agjencia e Mbikëqyrjes Policore (Rajoni Shkodër - Lezhë) ka ekzekutuar vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksioni të Përgjithshëm Shkodër, e cila ka caktuar masat e sigurimit personal me karakter ndalues “Detyrim për t’u paraqitur në policinë gjyqësore” parashikuar në nenin 234 të Kodit të Pr. Penale,  për një punonjës policie dhe tre punonjës të IMT-së, të dyshuar për kryerjen e veprës penale “Shpërdorim i detyrës” parashikuar në nenin 248 të Kodit Penal.

➡️ A.D., me detyrë N/Specialist i Policimit në Komunitet pranë Komisariatit të Policisë Vau i Dejës.
➡️ D. LL., me detyrë Inspektor pranë IMT-së, Bashkia Vau i Dejës.
➡️ J.H., me detyrë Inspektore pranë IMT- së, Bashkia Vau i Dejës.
➡️ M.L., me detyrë Përgjegjës pranë IMT-së, Bashkia Vau i Dejës.

Caktimi i masave të sigurisë u bë i mundur nga veprimet hetimore në bashkëpunim me Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Shkodër, pas sigurimit të informacionit nga AMP se disa shtetas po ndërtonin në mënyrë të paligjshme duke u favorizuar nga punonjësit e policisë dhe IMT-së.

Vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe përfshirjen e mundshme të personave të tjerë në këtë veprimtari kriminale.

