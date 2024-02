Biden takohet me gruan dhe vajzën e Navalnyt

Presidenti amerikan, Joe Biden ka takuar sot bashkëshorten dhe vajzën e opozitarit rus. Alexei Navalny. Lajmin e ka bërë të ditur me anë të një njoftimi zyrtar Srhtëpia e Bardhë.

Në deklaratë, shkruhet se Biden shprehu admirimin e tij për guximin e jashtëzakonshëm të Alexei Navalnyt dhe trashëgiminë e tij për të luftuar kundër korrupsionit për një Rusi të lirë dhe demokratike.

Vdekja e Navalny, e njoftuar të premten e kaluar nga shërbimi rus i burgjeve, nxiti zemërim ndërkombëtar ndaj presidentit rus Vladimir Putin. Navalny është i fundit në një seri kritikësh të Putinit që ka vdekur në rrethana misterioze.

Menjëherë pasi u raportua për vdekjen e Navalny, Biden ia vuri fajin drejtpërdrejt këmbëve të Putinit.

“Fakti i çështjes është: Putini është përgjegjës, pavarësisht nëse e ka urdhëruar apo është përgjegjës për rrethanat në të cilat e futi atë njeri”, u tha Biden gazetarëve të hënën. “Dhe ai është – është një reflektim i asaj se kush është ai. Dhe thjesht nuk mund të tolerohet.”

Biden ka kritikuar ashpër gjithashtu përgjigjen ndaj vdekjes së Navalny nga rivali i tij i mundshëm në vitin 2024, ish-presidenti Donald Trump. Në komentin e tij të parë publik për vdekjen e Navalny, Trump postoi një mesazh në mediat sociale që krahasoi problemet e tij ligjore me atë që u përball me Navalny. Trump nuk e përmendi Putinin në mesazhin e tij dhe së fundmi ka thënë se do të inkurajonte Rusinë të bënte rrugën e saj me vendet anëtare të NATO-s që nuk respektuan detyrimet e financimit.