Vrau turistin për një foto me kalin, lihet në burg 63-vjeçari, pendohet në sallën e gjyqit

Lajmifundit / 30 Tetor 2025, 13:24
Aktualitet

Vrau turistin për një foto me kalin, lihet në burg

Kristo Mema autori i vrasjes me thikë të 42-vjeçarit Keli Hoxha,ka mbërritur mesditën e sotme në ambjentet e Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Berat, për t’u njohur me masës e sigurisë.

Ai ka mbërritur nën masa të rrepta sigurie, rreth një orë para orarit të parashikuar të fillimit të seancës.

Gjykata e Beratit ka vendosur të lërë në burg 63-vjeçarin i cili kreu vrasjen në lagjen e Kalasë, në Berat.

Kristo Mema, 63-vjeçari i cili rezulton edhe me precedentë penalë në greqi ka shfaqur pendesë në sallën e gjyqit duke kërkuar falje familjarëve të viktimës për aktin e rëndë.


Ngjarja ndodhi për një foto me kalin, nga ku sipas dëshmisë së 63-vjeçarit, i ndjeri ka prekur kalin ndërkohë që e kishte paralajmëruar se kali ishte i acaruar.

63-vjeçari tha se ishte ofenduar nga ana e viktimës prandaj dhe kreu aktin e vrasjes, deklaratë e hedhur poshtë nga familjarët e Keli Hoxhës duke thënë se asnje ofendim nuk është thënë.

Gjithashtu banorët e zonës kanë pohuar se i akuzuari ishte person problematik dhe për të janë ankuar edhe në Bashkinë ee Beratit që të mos ushtronte aktivitetin e tij.

Prokurori i çështjes, Renato Tosku,pasi ka parashtruar rrethanat e ngjarjes,ka kërkuar për Memën masën e sigurisë "arrest me burg",për veprën penale "Vrasje",parashikuar nga neni i Kodit Penal.


Bëhet me dije se e gjithë ngjarja e rëndë ndodhi në sy të fëmijëve të viktimës, ai u arrestua pak orë në një shpellë.

 

