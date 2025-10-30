EMRI/ I dënuar në Itali për marrëdhënie seksuale me dhunë, kapet 46-vjeçari në Tropojë
Kapet shtetasi 46-vjeçar i shpallur në kërkim ndërkombëtar, Vladimir Rama i dënuar në Itali, me 6 vjet burgim, për marrëdhënie seksuale me dhunë, arrestohet me qëllim ekstradimin.
Shërbimet e Komisariatit të Policisë Tropojë, në vijim të punës për lokalizimin dhe kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim kombëtar dhe ndërkombëtar, bazuar dhe në informacionet e siguruara në rrugë operative, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar “Alert”, si rezultat i të cilit u kap dhe u arrestua me qëllim ekstradimin në Itali, shtetasi:
Vladimir Rama, 46 vjeç, banues në fshatin Fierzë, Tropojë.
Ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi Gjykata e Apelit e Triestes, Itali, e ka dënuar me 6 vjet burgim, për veprën penale “Marrëdhënia seksuale me dhunë”.
Interpol Tirana do të kryejë procedurat në bashkëpunim me Interpol Romën, për ekstradimin e këtij shtetasi, në Itali.