EMRI/ I dënuar në Itali për marrëdhënie seksuale me dhunë, kapet 46-vjeçari në Tropojë

Lajmifundit / 30 Tetor 2025, 12:51
Kapet shtetasi 46-vjeçar i shpallur në kërkim ndërkombëtar, Vladimir Rama i dënuar në Itali, me 6 vjet burgim, për marrëdhënie seksuale me dhunë, arrestohet me qëllim ekstradimin.


Shërbimet e Komisariatit të Policisë Tropojë, në vijim të punës për lokalizimin dhe kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim kombëtar dhe ndërkombëtar, bazuar dhe në informacionet e siguruara në rrugë operative, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar “Alert”, si rezultat i të cilit u kap dhe u arrestua me qëllim ekstradimin në Itali, shtetasi:

Vladimir Rama, 46 vjeç, banues në fshatin Fierzë, Tropojë.

Ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi Gjykata e Apelit e Triestes, Itali, e ka dënuar me 6 vjet burgim, për veprën penale “Marrëdhënia seksuale me dhunë”.

Interpol Tirana do të kryejë procedurat në bashkëpunim me Interpol Romën, për ekstradimin e këtij shtetasi, në Itali.

