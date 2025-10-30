LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Tjetër dramë mbretërore: Pse princi William po kërcënon vajzat e xhaxhait të tij?

Lajmifundit / 30 Tetor 2025, 12:41
Bota

Tjetër dramë mbretërore: Pse princi William po kërcënon

Një përplasje e fortë brenda familjes mbretërore ka dalë në pah, ku princi William thuhet se ka ushtruar presion mbi vajzat e princit Andrew, princeshën Beatrice dhe princeshën Eugenie, për shkak të banesës mbretërore, Royal Lodge.

Sipas gazetares Emily Maitlis, e cila intervistoi princin Andrew për BBC-në në vitin 2019, ka pasur një takim mes William dhe princeshave, gjatë të cilit ai u tha atyre:

"Duhet ta bindni babain tuaj të largohet nga Royal Lodge; përndryshe, do të rishikojmë titujt tuaj mbretërorë."


Maitlis shton se vajzat u ndjenë të detyruara të transmetonin mesazhin te babai i tyre, duke thënë: “Kjo do të ndodhë.” Një lloj presioni i hollë që ngjason me një paralajmërim: familja mbretërore ka rregulla të rrepta dhe konflikti i brendshëm nuk është diçka që mund të injorohet.

Princi Andrew duket i vendosur të mos largohet pa marrë atë që kërkon. Ai ka shprehur interes për Frogmore Cottage, ish-shtëpia e princit Harry dhe Meghan Markle, ndërsa ish-gruaja e tij, Sarah Ferguson, dëshiron të zhvendoset në Adelaide Cottage pas largimit të William dhe Kate Middleton muajin e ardhshëm. Megjithëse janë ndarë që në 1996, Ferguson u zhvendos në Royal Lodge me Andrew në vitin 2008, duke komplikuar situatën.

Gazetarja Maitlis përmend se mbretit Charles III i ishte dashur të vizitonte Royal Lodge për të “lexuar rregullat” ndaj vëllait të tij, por plani u anulua për shkak të një reagimi të madh mediatik. Pallati, sipas Maitlis preferoi të mos organizonte takim formal nga fluksi i lajmeve.

Sun UK raporton se takimi midis William dhe princeshave nuk ka ndodhur dhe se William nuk ka fuqinë për t’u hequr titujt Beatrice dhe Eugenie. Por situata mbetet e tensionuar, sepse Andrew nuk ka paguar qiranë për Royal Lodge për 21 vitet që jeton aty, dhe mbretit Charles i ka ardhur koha që të kërkojë largimin e tij.

Një mik i çiftit ka thënë për Sun UK: “Andrew është i gatshëm të largohet, por ka kërkesa të mëdha. Ai e di që koha e tij në Royal Lodge po mbaron dhe është realist.”

Të gjitha këto ndodhin ndërkohë që princi Andrew është përfshirë në skandalin e lidhjeve me Jeffrey Epstein, duke rritur presionin mbi të dhe duke komplikuar marrëveshjet për banesat mbretërore.

Tjetër dramë mbretërore: Pse princi William po kërcënon

Tjetër dramë mbretërore: Pse princi William po kërcënon

Tjetër dramë mbretërore: Pse princi William po kërcënon

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion