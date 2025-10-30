LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Këngëtarja e njohur pjesë e “Big Brother Vip 5”?

Lajmifundit / 30 Tetor 2025, 13:14
Showbiz

Këngëtarja e njohur pjesë e “Big Brother Vip 5”?

Publiku po tregon shumë kuriozitet për edicionin e pestë të “Big Brother VIP”, e tashmë kanë nisur spekulimet për personazhet e njohur që mund të futen në shtëpinë më të famshme në Shqipëri.

Së fundmi, i ftuar në emisionin “Zgjohu me MCN”, ish-banori i “Big Brother”, Elton Tozaj, ka zbuluar disa emra që sipas tij do të jenë pjesë e BBV5.

Ndër ta përmenden: Ronela Hajati, Dorina Mema, Lore dhe Kostana Morava.

Eltoni tha se: “Lore do të jetë në BBV, po ashtu edhe Ronela Hajati dhe Kostana Morava. Sa i përket Dorina Memës, nëse Ronela do të jetë pjesë e shtëpisë, nuk besoj se do të ketë ndonjë personazh tjetër që mund të krijojë aq bujë sa ajo”.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion