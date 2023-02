Vrau bashkëkombasin në Greqi/ Zbardhet dëshmia e shqiptarit: Më shiti kokainë të skaduar

38-vjeçari shqiptar, i cili akuzohet për vrasje me paramendim, të 47-vjeçarit “Amerikan” ose “Gus”, mëngjesin e 20 janarit ka dhënë ditën e sotme dëshminë para autoriteteve greke.

“Amerikani” i kishte shitur kokainë të “prishur” dhe e kishte dërguar në spital, pretendon 38-vjeçari shqiptar në memorandumin e faljes që ka dorëzuar në hetuesi.

Kjo ka qenë arsyeja e krimit, sipas pretendimeve të 38-vjeçarit.

Për sa i përket pistoletës me të cilën vrau viktimën e tij me një të shtënë në këmbën e majtë, ai pohoi se e mbante gjithmonë me vete – ndërsa shtoi se krimi ka ndodhur aksidentalisht.

Avokati i të pandehurit, Charalambos Lykoudis , tha: “Nga rrethanat e aktit dhe të gjitha provat, rezulton mungesa e qëllimit të vrasjes. Vendi është një vend i mbushur me njerëz, koha është orë e pikut, ecja, në makinën e tij, duke shmangur çdo mjet për të mbuluar tiparet e tij, e vetmja dhe e vetmja e shtënë e drejtuar në tokë edhe pse ishte 2-3 metra larg dhe nëse donte mund ta qëllonte në një vend të cenueshëm, janë tregues kyç që çojnë lehtësisht, në konkluzionin se drejtori im nuk kishte ndërmend të merrte jetën e njeriut. Jam i sigurt se në rrjedhën e çështjes do të ndryshojë karakterizimi ligjor i aktit”.