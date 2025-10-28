Sherr me thika në Elbasan, arrestohet 33-vjeçari, autori me precedent penal për vjedhje
Një konflikt me thika ka ndodhur në Elbasan, ku një 33-vjeçar ka plagosur 52-vjeçarin.
Sipas burimeve, autori i kësaj ngjarjeje ka pasur edhe një precedent penal për vjedhje.
I plagosuri ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Autoritetet po hetojnë ngjarjen deri në një vendim final ndaj fajtorit.
Njoftimi i plotë i Policisë së Shtetit:
Plagosi me thikë, një shtetas, gjatë një konflikti për motive të dobëta, kapet dhe vihet në pranga 33-vjeçari.
I arrestuari, me precedent penal për vjedhje.
Menjëherë pas marrjes së njoftimit se në lagjen “Vullnetari”, një shtetas ishte plagosur me mjet prerës (thikë), shërbimet e Komisariatit të Policisë Elbasan organizuan punën dhe shkuan në vendngjarje. Si rezultat i veprimeve të shpejta hetimore dhe operacionale, u bë i mundur identifikimi dhe kapja e autorit të dyshuar të plagosjes, shtetasit:
-B. S., 33 vjeç, banues në Elbasan.
Nga hetimet dyshohet se ky shtetas, dje, në lagjen “Vullnetari”, gjatë një konflikti për motive të dobëta, me shtetasin S. D., 52 vjeç, e ka goditur atë, me mjet prerës (thikë).
52-vjeçari është në kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, për veprime të mëtejshme, për veprat penale “Plagosja e rëndë me dashje” dhe “Prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta”.