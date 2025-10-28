“Itinerari” i vrasësit të Astrit Kalasë, 30-vjeçari piu kafe te i afërmi, u fut në sallë zbrazi armën: E lashë gjallë, sekretarja…
Tirana u trondit nga një ngjarje e rëndë mesditën e 6 tetorit, kur brenda sallës së Gjykatës së Apelit u vra me armë zjarri magjistrati Astrit Kalaja.
Dosja e hetimit, e zbardhur e plotë me deklaratën e autorit të vrasjes së gjyqtarit, Elvis Shkambi.
Sipas dosjes së Prokurorisë, lexuar nga Top Channel, Shkambi ka deklaruar se ditën e ngjarjes, është nisur nga Shkodra me xhaxhanë e tij, Gjon Shkambi, për të qenë prezentë në gjyqin që do të mbahej në mesditë për çështjen e tyre pronësore.
Ai deklaron se të dy ata fillimisht ishin ndalur në Lezhë, kishin pirë kafe ngushëllimi tek disa të afërm të tyret, dhe më pas kishin mbërritur në Tiranë.
Ai përshkruan gjithë veprimet që ka kryer deri në momentin e vrasjes dhe më pas dorëzimit para efektivëve….
Pas mbërritjes në Tiranë, 30-vjeçari ka parkuar makinën dhe më pas, me armën që mbante në brez, është futur në sallën e gjyqit, ku shoqëronte xhaxhanë si palë në proces.
Gjatë kohës kur kanë qenë duke pritur të niste gjyqi, ai ka parë edhe Ragip Kurtaj me të birin, që ishin pala tjetër në proces, por nuk kanë pasur asnjë komunikim mes tyre.
Shkambi rrëfen se ka qenë prezent në sallën e gjyqit, dhe pas gjyqtari Astrit Kalaja ka dhënë vendimin, ai ka nxjerrë nga brezi armën (që e mbante prej 10 vitesh pa leje, por thotë se nuk e ka përdorur kurrë), e ka mbushur, i ka hequr siguresën dhe ka shtënë në drejtim të gjyqtarit.
Gjyqtari ka qenë duke u larguar drejt dhomës së këshillimit kur është qëlluar disa herë në pjesën e sipërme të trupit.
Shkambi thotë se ka qenë i tronditur dhe në gjendje shoku pas vendimit, dhe pasi e ka qëlluar, ka shtënë sipas tij në mënyrë të pavetëdijshme edhe një herë nga dera ku kanë qenë duke u larguar me vrap Ragip Kurtaj dhe djali i tij, të cilët mbetën të plagosur, por ai thotë se nuk kishte qëllim të gjuante drejt tyre sepse problemin nuk e kishte me ta.
Më tej në dëshminë e tij, thotë se i është afruar trupit të gjyqtarit, që ishte thuajse i rënë përtokë, dhe thotë se e pa që ishte gjallë dhe i vetëdijshëm.
Në ato momente pranë tij ka qenë sekretarja gjyqësore, e cila e frikësuar i ka thënë: Të lutem, të lutem.
“Qetësohu, nuk kam gjë me ty”, i ka thënë ai dhe më pas është larguar nga salla.