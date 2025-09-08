LEXO PA REKLAMA!

Porosia nga Dubai? Publikohet fotoja e rumunit që ekzekutoi Renato Hoxhajn në Vlorë!

Lajmifundit / 8 Shtator 2025, 09:11
Aktualitet

Porosia nga Dubai? Publikohet fotoja e rumunit që ekzekutoi Renato Hoxhajn

Personi që shikoni në foto është Daniel Cornea, 53 vjeç, shtetas rumun, me njërin nga prindërit grek dhe që jeton në Athinë.

Ai akuzohet nga Prokuroria e Vlorës si personi që ka kryer ekzekutimin e 58-vjeçarin Renato Hoxha, ngjarje e ndodhur mëngjesin e 27 prillit 2025, në lagjen “Hajro Çakërri”.

Autori ende i paidentifikuar ka lëvizur me një makinë tip "Range Rover" që është pikasur para dhe pas krimit dhe më pas ka humbur çdo gjurmë, ndërsa rezulton se ky mjet është blerë rreth 3 javë para krimit në Tiranë.

Vrasja dyshohet të jetë porositur nga Dubai, ndërsa për të vënë në jetë planin e ekzekutimit të Hoxhajt më 27 prill, autorët kanë përdorur 3 automjete.

