LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Viti i ri shkollor, Rama: 26.500 nxënës të klasave të para nisin sot rrugën e bukur të dijes

Lajmifundit / 8 Shtator 2025, 08:52
Aktualitet
Viti i ri shkollor, Rama: 26.500 nxënës të klasave të para

Kryeministri i vendit, Edi Rama u ka uruar suksese rreth 345 mijë nxënësve që ulen sot në bankat e shkollës, me rinisjen e vitit të ri shkollor 2025-2026.

Kreu i qeverisë shkruan në një postim në rrjetet sociale se 26.500 nxënës të klasave të para nisin sot rrugën e bukur të dijes.

“MIRËMËNGJES ???? dhe duke ju uruar suksese 345 mijë nxënësve që ulen sot në bankat e shkollave, dhe ata 26,500 nxënës të klasave të para, që nisin sot rrugën e bukur të dijes, ju uroj një javë të mbarë ????”, shkroi kryeministri Rama.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion