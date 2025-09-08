Këmbimi valutor 8 shtator/ Me sa blihen e shiten dollari dhe euro, çfarë ndodh me monedhat e tjera
Lajmifundit / 8 Shtator 2025, 08:54
Aktualitet
Këtë të hënë 8 shtator 2025, në tregun e këmbimit valutor, një dollar amerikan blihet me 82 lekë dhe shitet me 83.5 lekë. Sot, Euro blihet me 96.4 lekë dhe shitet me 97.4 lekë.
Franga zvicerane blihet me 102.4 lekë dhe shitet me 103.7 lekë.
Ndërkohë, paundi britanik blihet me 110.6 lekë dhe shitet me 112.1 lekë.
Vlen të theksohet se Dollari kanadez këmbehet me 59.2 lekë në blerje dhe me 60.7 lekë në shitje.