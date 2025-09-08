LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Këmbimi valutor 8 shtator/ Me sa blihen e shiten dollari dhe euro, çfarë ndodh me monedhat e tjera

Lajmifundit / 8 Shtator 2025, 08:54
Aktualitet

Këmbimi valutor 8 shtator/ Me sa blihen e shiten dollari dhe euro,

Këtë të hënë 8 shtator 2025, në tregun e këmbimit valutor, një dollar amerikan blihet me 82 lekë dhe shitet me 83.5 lekë. Sot, Euro blihet me 96.4 lekë dhe shitet me 97.4 lekë.

Këmbimi valutor 8 shtator/ Me sa blihen e shiten dollari dhe euro,

Franga zvicerane blihet me 102.4 lekë dhe shitet me 103.7 lekë.

Ndërkohë, paundi britanik blihet me 110.6 lekë dhe shitet me 112.1 lekë.

Vlen të theksohet se Dollari kanadez këmbehet me 59.2 lekë në blerje dhe me 60.7 lekë në shitje.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion