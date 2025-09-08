Të shtëna me armë në qendër të Shkodrës, vritet ish-këshilltari bashkiak, plagoset ish-anëtari i grupit kriminal
Të shtëna me armë zjarri raportohet të kenë ndodhur në Shkodër ku ka viktima dhe te plagosur.
Mësohet se ngjarja ka ndodhur në afërsi të shkollës “Kole Idromeno”.
Si pasojë e të shtënave ka humbur jetën Armando Pali, ndërsa është plagosur Erogen Vaso, alias Erogen Brajoviç dhe kamerieri i lokalit dhe një grua.
Shënjestër e atentatit dyshohet se ka qenë Erogen Vaso, i cili ka qenë bashkë në lokal me mikun e tij Armand Pali.
Gruaja që ka marrë plagë gjithashtu ka qenë duke pirë kafe në lokal ku ndodhi ngjarja. Armando Pali ka qenë këshilltar i Këshillit Bashkiak të Shkodrës disa vite më parë.
Erogen Vaso nuk është i panjohur për policinë. Emri i tij doli në vitin 2023 si i lidhur me grupin e Bajrave në Shkodër.