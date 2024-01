“Më kanë kërcënuar me jetë”/ Ahmetaj akuza Ramës nga arratia: Ja kush fshihet pas inceneratorëve

Ish-zv.kryeministri Arben Ahmetaj ka dhënë për herë të parë një intervistë nga arratia, duke rrëfyer si kurrë më parë për arsyet e vërtetë të largimit nga Shqipëria në një kohë që kërkohet nga SPAK për disa akuza penale.

Intervista do të transmetohet në televizionin Syri TV, ndërsa gazetari Çim Peka premton se do të ketë shumë të pathëna, nga akuzat për kryeministrin Edi Rama deri tek kush fshihet vërtetë pas inceneratorit të Tiranës. Ahmetaj ka folur dhe për kërcënimet me jetë që ka marrë në drejtim të tij dhe familjes së tij.

“E Enjte 20.45!

“Shperthen ARBEN AHMETAJ”

Jo thjesht Pergjigje, por akuza te renda per Edi Ramen.

Kush jane pronaret reale te inceneratorit te Tiranes.

Pazaret e oligarkeve me Ramen dhe Veliajn

Kur, si dhe pse u ndane me Edi Ramen?

Pse vendosi te mos kthehet ne Shqiperi pas vendimit per arrest?

Dhe kercenimet me jete....

Nje rrefim si kurre me pare

E ENJTE, Arben Ahmetaj ne SYRI TV”