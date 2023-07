FOTO/ Aksident i rëndë, 6 adoleshentët përplasin Lamborghini-n që morën me qira për mbrëmjen e maturës

Mbrëmja e maturës është kthyer thuajse në tragjedi për disa adoleshentë, të cilët janë përfshirë në një aksident të rëndë.

Ngjarja ka ndodhur në Beckton, në Londrën lindore, ku një makinë luksoze Lamborghini u përplas me një furgon.

Gjashtë të rinj, nxënës të një shkolle të mesme që po shkonin për në mbrëmjen e tyre të maturës u panë duke ecur me shpejtësi të lartë me makinën që e kishin marrë me qira, kur në një moment humbën kontrollin e mjetit,duke u përplasur.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Fatmirësisht ata patën vetëm disa lëndime, teksa përplasja ishte e fortë, pasi mjeti u shkatërrua pltoësisht.