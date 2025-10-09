Deklarata e Flamur Nokës: Policia e Shtetit shoqëroi me makina Suel Çelën te dentisti në Tiranë
Deputeti i Partisë Demokratike, Flamur Noka, ka akuzuar sot Policinë e Shtetit se ka shoqëruar Suel Çelën, të shpallur në kërkim në kuadër të dosjes “Plumbi i Artë”, me makina policie nga Elbasani drejt Tiranës.
Gjatë seancës së sotme plenare, Noka komentoi gjithashtu edhe vrasjen e gjyqtarit Astrit Kalaja në ambientet e Gjykatës së Apelit më 6 tetor.
Ai theksoi se ngjarja është një shenjë e dështimit të shtetit dhe të institucioneve të drejtësisë.
Noka: Ka ndodhur ngjarje shumë më të pakonsiderueshme si kjo që ndodhi në gjykatën e Apelit në Tiranë kanë dhënë dorëheqje drejtorë policie, ministria, madje në Austri për një ngjarje më të vogël se kjo ka rënë dhe qeveria.
Ju flisni për një qeveri që do ta çojë Shqipërinë në Europë, por ju e keni me një Është vrarë një gjyqtar dhe këtu ministri i Drejtësisë së bashku me zonjën ministre të Brendshme, në vend që të mbanin përgjegjësi morale dhe ligjore vijnë këtu dhe zgërdhihen, ju i duartrokisni, vijnë këtu dhe flasin idiotësira duke i drejtuar se fajtor është opozita, dhe kjo është idiotësi.
A e kuptoni se ku jeni? Ju zotëri prandaj i keni çuar situatën në këtë vend, sepse kur trimërohet krimi. Ju nuk keni policë të mbroni gjykatësit, por për të shoqëruar Suelin te dentisti nga Elbasani në Tiranë e bëni ju, keni policë. Ja pra kjo është e vërteta. Jo më larg se para dy javësh me policë dhe makinë policie, këtu po të ndodhte kjo gjë në çdo vend të botës do të shembej gjithë shteti.