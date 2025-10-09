Policia greke ndalon automjetin me 23 kg drogë nga Shqipëria, arrestohet 41-vjeçari
Lajmifundit / 9 Tetor 2025, 11:04
Aktualitet
Një automjet i mbushur me drogë në Shqipëri është ndaluar nga policia greke në Selanik.
Autoritetet fqinje kishin siguruar informacion në lidhje me një 41-vjeçar shqiptar, i cili kryente trafik droge Shqipëri-Greqi.
Mjeti i tij është ndaluar në Selanik, pasi kishte hyrë përmes një pike doganorë nga vendi ynë.
Gjatë kontrollit me rreze X të automjetit, në rezervën e karburantit, u gjetën dhe sekuestruan 12 pako që përmbanin 23 kg 450 gram marijuanë.
Gjithashtu gjatë kontrollit personal, 41-vjeçarit shqiptar i’u sekuestruan edhe 1000 euro dhe 1 celular.