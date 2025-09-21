LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

"Elbasan: E mitura p'ërdhunohet nga i dashuri i të ëmës, nëna e 15-vjeçares merr në mbrojtje partnerin: Fajet i ka vajza!"

Lajmifundit / 21 Shtator 2025, 10:38
Aktualitet

"Elbasan: E mitura p'ërdhunohet nga i dashuri i të

Një tjetër ngjarje e rëndë është raportuar në vendin tonë ku një tjetër e mitur ka rënë pre e përdhunimit.

Sipas Policisë mësohet se një 37-vjeçar nga Elbasani ka abuzuar seksualisht me vajzën e bashkëjetueses së tij.

Para togave të zeza shtetasi me inincaile B.B ka pranuar aktin, por ka theksuar se kjo ka ndodhur me dëshirën e 15-vjeçare.

Ndërkohë nga ana tjetër, edhe nëna e kësaj të fundit, ka mbrojtur të dashurin e saj duke akuzuar kështu vajzën.

Njoftimi i policisë:

Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Elbasan ndaluan shtetasin B. B., 37 vjeç, banues në Elbasan, për veprën penale “Marrëdhënie seksuale me dhunë me të mitura të moshës 14-18 vjeç”, pasi dyshohet se ka abuzuar seksualisht me vajzën e bashkëjetueses së tij, 15 vjeçe.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion