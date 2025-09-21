"Elbasan: E mitura p'ërdhunohet nga i dashuri i të ëmës, nëna e 15-vjeçares merr në mbrojtje partnerin: Fajet i ka vajza!"
Një tjetër ngjarje e rëndë është raportuar në vendin tonë ku një tjetër e mitur ka rënë pre e përdhunimit.
Sipas Policisë mësohet se një 37-vjeçar nga Elbasani ka abuzuar seksualisht me vajzën e bashkëjetueses së tij.
Para togave të zeza shtetasi me inincaile B.B ka pranuar aktin, por ka theksuar se kjo ka ndodhur me dëshirën e 15-vjeçare.
Ndërkohë nga ana tjetër, edhe nëna e kësaj të fundit, ka mbrojtur të dashurin e saj duke akuzuar kështu vajzën.
Njoftimi i policisë:
Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Elbasan ndaluan shtetasin B. B., 37 vjeç, banues në Elbasan, për veprën penale “Marrëdhënie seksuale me dhunë me të mitura të moshës 14-18 vjeç”, pasi dyshohet se ka abuzuar seksualisht me vajzën e bashkëjetueses së tij, 15 vjeçe.