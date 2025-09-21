LEXO PA REKLAMA!

Lajmifundit / 21 Shtator 2025, 08:41
Aktualitet

Kryeministri Edi Rama ka ndarë sot pamje nga rikonstruksioni i Qendrës së Artit “Vaçe Zela” në Lushnjë, një projekt që synon të revitalizojë jetën kulturore të zonës. Rama theksoi rëndësinë e rikthimit të hapësirave për artin dhe komunitetin përmes një postimi në Facebook.

Ai e përshkroi këtë ndërhyrje si një hap të rëndësishëm në procesin e rilindjes urbane dhe kulturore, duke theksuar se investimi do të ofrojë një mundësi të re për aktivitetet artistike dhe përfaqësimin e kulturës lokale.

Me këtë projekt, Qendra e Artit do të rikthehet si një ambient pune dhe shprehjeje për artistët dhe krijuesit në qytet, duke kontribuar kështu në pasurimin e jetës kulturore dhe pikërisht për këtë arsye ai e quajti këtë një “hapësirë të re kulturore” për qytetin e Lushnjës.

Kryeministri përdori pamjet nga punët në zhvillim për të ilustruar progresin e bërë dhe për të ftuar qytetarët të ndihen optimistë dhe të lidhur me ndryshimet pozitive që po ndodhin në mjedisin e tyre.

Duke përfunduar postimin, Rama shprehu dëshira për një ditë të qetë për të gjithë, duke theksuar se investimet në kulturë dhe art janë të domosdoshme për ndërtimin e identitetit kulturor dhe forcimin e kohezionit social në shoqëri.

Ky projekt vjen në kuadër të një forumi më të gjerë të politikave që synojnë modernizimin e një sërë institucioneve kulturore dhe mbështetje për artistët e rinj, duke vijuar kështu angazhimin për zhvillimin e mundësive për kulturën dhe artin në Shqipëri.

Me rehabilitimin e Qendrës së Artit “Vaçe Zela”, Rama ka shprehur besimin se ky do të jetë një vend ku krijuesit do të gjejnë frymëzim dhe mundësi për të shprehur talentet e tyre, duke i kthyer Lushnjës një qendër të rëndësishme kulturore në Shqipëri.

