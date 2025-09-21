LEXO PA REKLAMA!

Pas hënës së kuqe, sot ndodh eklipsi i diellit! Ja ku do shfaqet

Lajmifundit / 21 Shtator 2025, 08:17
Pas hënës së kuqe, sot ndodh eklipsi i diellit! Ja ku do shfaqet

Pas hënës së kuqe, qielli do të ofrojë një tjetër fenomen astronomik që do mund të shihet nga një pjesë e botës. 

Këtë të dielë do të mund të shihet eklipsi i pjesshëm të Diellit, i cili do të arrijë deri në 78% mbulim të diskut dhe do të jetë i dukshëm vetëm nga jugu i Zelandës së Re dhe disa zona të Antarktidës. Sipas instituteve astronomike, fenomeni do të nisë në orën 19:29 dhe do të kulmojë në 21:41, ndërsa do të përfundojë rreth orës 23:53.

Në nivel global, magnituda maksimale e eklipsit pritet të arrijë në 0,855, që përkthehet në afro 80% errësim të Diellit. Në qytetin e Auckland në Zelandën e Re, eklipsi do të shfaqet në mëngjesin e 22 shtatorit, nga ora 06:10 deri në 08:04 sipas orës lokale.

Edhe pse nuk do të jetë i dukshëm nga Evropa dhe Shqipëria, fenomeni pritet të ketë vëmendje të veçantë nga qendrat kërkimore dhe platforma shkencore ndërkombëtare, duke u ofruar shikuesve një përjetim virtual të tij.

