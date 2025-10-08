BIRN: Udhëtimi i Adams trajtohet si vizitë private nga qeveria shqiptare
Deklaratat e shkurtra para medias dhe refuzimi për të pranuar pyetje la të paqartë se sa ishin shpenzimet e marra përsipër nga qeveria për këtë vizitë, edhe pse zëdhënësja e Adams ka deklaruar se qëndrimi në Shqipëri është marrë përsipër nga qeveria shqiptare.
Edhe pse Adams u filmua duke zbritur nga një helikopter ushtarak dhe duke qëndruar në vilën qeveritare në Vlorë, kryeministri Rama u përgjigj me një ‘jo’ pyetjes nëse shpenzimet e vizitws po paguheshin nga qeveria shqiptare.
Udhëtimi i Adams në Shqipëri i ndërmarrë gjatë javëve të fundit në detyrë si kryebashkiak ka ngritur pikëpyetje. Në Shtetet e Bashkuara, ai po përballet prej shtatorit të vitit të kaluar me akuza federale për korrupsion, pasi dyshohet se ka pranuar prej vitesh bileta avioni dhe udhëtime luksoze jashtë vendit si dhurata, si dhe donacione të huaja të padeklaruara. Adams i mohon akuzat.
Arsyeja e vizitës gjithashtu mbeti e paqartë, pasi protokolli i pritjes, dalja para shtypit nuk iu përshtat formatit zyrtar të pritjes së personaliteteve të huaja që vizitojnë Shqipërinë apo kanë bisedime zyrtare me kryeministrin e qeverinë.
Deklarata për mediat në mënyrë të pazakontë u mbajt jashtë godinës së qeverisë, ndryshe nga protokollet rutinë të takimeve zyrtare dhe konferencave për shtyp me zyrtarë të huaj.
Vizita u përshkrua prej tyre më shumë si private dhe miqësore, madje dhe si një kuriozitet i Adams për të takuar Diellën, ‘ministren’ virtuale të Ramës.
Adams tha se “…ka pasur shumë spekulime sepse jam këtu dhe çfarë po bëj këtu”, duke sqaruar se “arsyeja është e thjeshtë, për të përshëndetur një mik, për të mësuar nga një mik dhe për të ndërtuar një marrëdhënie me një miqësi që nuk do ta na lejojë që ne do të kemi ndasi”.
Ai foli për një dëshirë të hershme për të parë Shqipërinë dhe për një kuriozitet për zhvillimin e teknologjisë në vend dhe i thuri lavde Ramës si një ‘revolucionist’ në këtë sektor.
Të dy zyrtarët e përmendën si temë me rëndësi diskutimet për vendosjen e një linje direkte fluturimi mes new York dhe Tiranës, por pa ndonjë të dhënë konkrete apo zyrtare që lidhej me këtë gjë.
“Erdha këtu të flas për turizmin dhe për të parë se si mund të ndihmojmë e të shfrytëzojmë jo vetëm muajt që kanë mbetur në detyrë, por edhe muajt më pas detyrës, për të siguruar një linjë të fluturimit të drejtpërdrejtë nga New York City në Shqipëri, sepse ndihmon banorët atje por edhe ata që janë këtu në vend,” tha Adams.
Kurse Rama foli për një rol nxitës të Adams në përpjekjen që po bën tashmë qeveria për ta vendosur këtë linjë direkte.
Kryebashkiaku shtoi se gjithashtu ai do të inkurajonte biznesin amerikan të hidhte sytë për mundësi biznesi në Shqipëri./BIRN