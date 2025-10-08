Aksioni nuk ndalet, Rama poston pamjet: Vijon çlirimi i hapësirave publike
Lajmifundit / 8 Tetor 2025, 19:45
Aktualitet
Puna për lirimin e hapësirave publike të zëna paligjshmërisht vijon pa ndalim.
Kryeministri Edi Rama ka postuar pamje nga puna e Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit për lirimin e hapësirave publike të zëna nga subjekte private për qëllime biznesi, apo ato që lidhen me ndërtimin e paligjshëm.
Këto ndryshime sipas Ramës, janë mishërim i këtij përkushtimi për t’ia kthyer hapësirat publike qytetarëve e komuniteteve, për t’i çliruar trotuaret e sheshet e lagjeve nga zaptimet, për të mbrojtur pasuritë dhe bukuritë vendit nga zaptuesit e nga grabitësit.