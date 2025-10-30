Basha del nga SPAK pas një ore e gjysmë: Duhet të ruaj sekretin hetimor, jam thirrur për…
Lajmifundit / 30 Tetor 2025, 17:37
Ish-kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, u paraqit sot në Prokurorinë e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), ku qëndroi për më shumë se një orë.
Pas daljes nga ambientet e SPAK, Basha u ndal shkurtimisht përpara gazetarëve, duke theksuar se nuk mund të japë detaje për shkak të hetimeve që po zhvillohen.
“Duhet të ruaj sekretin hetimor, një herë tjetër do të kem konferencë për shtyp,” tha ai.
Ish-kreu i PD-së është thirrur në cilësinë e personit që ka dijeni për hetimet që lidhen me ngjarjet e 21 janarit 2011, kur Basha mbante postin e ministrit të Brendshëm.