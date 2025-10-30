LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Angli/ Habiten policët në Cambridge, shqiptari fshehu kokainën në të brendshme

Lajmifundit / 30 Tetor 2025, 17:17
Bota

Angli/ Habiten policët në Cambridge, shqiptari fshehu kokainën

Një 25-vjeçar shqiptar është dënuar me një vit burg në Angli, pasi policia zbuloi se ai kishte fshehur doza kokaine në të brendshme.

Më 4 nëntor 2023, gjatë një patrullimi rutinë në Cambridge, policia ndaloi një automjet tip Ford Fiesta, pasi dyshohej se po drejtohej pa mjete sigurimi. Shoferi, Tonin Bushi, pranoi se kishte vetëm një patentë shqiptare dhe nuk posedonte siguracion për makinën.

Gjatë kontrollit, oficerët zbuluan 1,374 paund para të gatshme dhe tetë pako kokaine të fshehura në pantallonat e tij.

Në Gjykatën e Kurorës së Cambridge, Bushi u shpall fajtor për mosdorëzim, posedim të lëndëve narkotike të klasit të parë, pastrim parash dhe drejtim mjeti pa sigurim dhe u dënua me një vit burg.

“Ky rast tregon rëndësinë e patrullimeve proaktive për ndërprerjen e krimeve të lidhura me drogën. Oficerët reaguan menjëherë ndaj dyshimeve, duke konfiskuar drogë dhe para të paligjshme. Ne mbetemi të përkushtuar të godasim ata që dëmtojnë komunitetet tona përmes aktiviteteve kriminale”, deklaroi një nga hetuesit e ngjarjes, Morgan French.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion