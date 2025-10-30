LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Thirrja e Bashës në SPAK: Hetimet për “21 Janarin” u rihapën pas provave audio të ardhura nga SHBA

Lajmifundit / 30 Tetor 2025, 17:34
Aktualitet

Thirrja e Bashës në SPAK: Hetimet për “21 Janarin” u

Hetimet për ngjarjet e 21 janarit janë rihapur pas mbërritjes nga Shtetet e Bashkuara të disa materialeve audio, që mund të hedhin dritë mbi rolin e zyrtarëve të lartë të kohës. Në kuadër të këtij zhvillimi, kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, është thirrur nga SPAK për të dhënë dëshminë e tij si person që ka dijeni për çështjen.

Sipas raportimit të gazetares së News24, Klodiana Lala, Basha është paraqitur në Prokurorinë e Posaçme mbi bazën e një fletëthirrjeje të firmosur nga prokurori Alfred Shehu, i cili po drejton hetimet për ngjarjet e 21 janarit 2011, ku humbën jetën katër protestues.

Materialet e reja janë dorëzuar nga gazetari Artan Hoxha dhe xhaxhai i viktimës Aleks Nika, dhe sipas burimeve, përmbajnë regjistrime të rëndësishme që mund të ndikojnë në drejtimin e hetimeve.

Në kohën e ngjarjes, Basha mbante postin e ministrit të Brendshëm dhe ndodhej në ambientet e Kryeministrisë, kur Garda e Republikës hapi zjarr mbi protestuesit.

Kjo është hera e dytë që Basha pyetet nga organet e drejtësisë për këtë çështje, ndërsa hetimet e rihapura nga Prokuroria që prej vitit 2020 synojnë të verifikojnë përgjegjësitë për tragjedinë që tronditi vendin. Deri tani, për “21 Janarin” janë dënuar vetëm ish-efektivët Ndrea Prendi dhe Agim Llupo, të cilët e kanë përfunduar dënimin e tyre.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion