Aksident në aksin ‘Fier-Patos’, makina godet nga pas kamionin e parkuar, dy të plagosur

Lajmifundit / 22 Shtator 2025, 20:17
Aktualitet

Një aksident është regjistruar mbrëmjen e sotme në aksin rrugor Fier–Patos.

Një automjet tip ‘Alfa Romeo’ ka humbur kontrollin dhe ka dalë nga rruga, duke u përplasur me një trajler kamioni që ndodhej i parkuar jashtë karrexhatës.

Si pasojë e goditjes së fortë, kanë mbetur të plagosur dy persona, drejtuesi i automjetit dhe një pasagjer, të cilët janë transportuar me urgjencë në Spitalin Rajonal të Fierit, ku ndodhen nën kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor dhe policia rrugore po punojnë për të sqaruar shkaqet dhe rrethanat e aksidentit.

 

