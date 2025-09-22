Avionët rusë shkelën hapësirën ajrore të Polonisë, Tusk: Nuk do të hezitojmë të sulmojmë
Polonia nuk do të hezitojë të rrëzojë objektet që shkelin hapësirën e saj ajrore dhe paraqesin kërcënim, por do të miratojë një qasje më të kujdesshme ndaj incidenteve që nuk janë të qarta, tha kryeministri polak Donald Tusk në një konferencë për shtyp të premten.
Estonia tha se tre avionë luftarakë rusë shkelën hapësirën e saj ajrore të premten, duke shtuar besimin në Aleancën Atlantike se Moska po teston gatishmërinë dhe vendosmërinë e saj. Disa aleatë të NATO-s kanë sugjeruar një përgjigje të fortë.
Këshilli i Sigurimit i OKB-së do të mblidhet sot për të diskutuar incidentin. Moska tha të hënën se pretendimet e Estonisë ishin të rreme dhe synonin përshkallëzimin e tensioneve. Natën e 10-11 shtatorit, 20 dronë rusë hynë në hapësirën ajrore polake.
Varshava raportoi gjithashtu të premten se dy avionë luftarakë rusë kishin shkelur zonën e sigurisë së platformës së naftës Petrobaltic në Detin Baltik.
“Ne do të marrim vendimin për të rrëzuar objektet fluturuese që shkelin territorin tonë dhe fluturojnë mbi Poloni nuk ka diskutim për këtë”, paralajmëroi sot Donald Tusk.
“Kur kemi të bëjmë me situata që nuk janë plotësisht të qarta, siç është fluturimi i avionëve luftarakë rusë mbi platformën Petrobaltic, por pa shkelje, sepse nuk janë ujërat tona territoriale, duhet të mendohet dy herë para se të ndërmerren veprime që mund të krijojnë një fazë akute në konflikt”, tha Tusk.
Kryeministri polak theksoi gjithashtu se Polonia duhet të jetë e sigurt se nuk do të jetë vetëm nëse fillon një përshkallëzim.
“Gjithashtu duhet të jem absolutisht i sigurt se të gjithë aleatët do ta trajtojnë atë në të njëjtën mënyrë siç e trajtojmë ne”, përfundoi ai.