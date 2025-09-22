Pse nuk lirohen hapësirat tek rrugica e Salës?, deputeti socialist nxjerr videon dhe i përgjigjet qytetarit: Do çlirohet çdo centim
Deputeti i Partisë Socialiste, Erion Braçe, reagoi pas ankesës së një qytetari për moszbatimin e premtimeve për lirimin e hapësirave publike në rrugën “Mustafa Matohiti”, e njohur si rruga e “Salës”.
Ai njoftoi se në këtë zonë do të ndërmerren veprime për heqjen e tendave dhe strukturave që kanë zaptuar hapësirat publike.
Që prej korrikut, qeveria ka nisur një aksion kombëtar për prishjen e strukturave të biznesit që zënë hapësira publike, në kuadër të planit të kryeministrit Edi Rama për çlirimin e hapësirave në qytete.
“O deputet, po këtu ke rrugën Mustafa Matohiti, rugica e Salës, pse nuk e lironi hapësirën publike? Vetëm për ne në komunë folën me na i prish, ti nuk e bën. Na shif vetë, s’është prekur asgjë e askujt. Ilir, rrofsh për videon.
Bëj durim, do çlirohet çdo centimetër, kështu na kanë thënë”, shprehet Braçe.