Sonte përballja Shqipëri-Kili, stadiumi në Itali do të vishet kuqezi

Shqipëria do të luajë sot miqësoren me Kilin. Sfida do të zhvillohet në stadiumin "Enio Tardini", në Parma të Italisë.

Tifozët shqiptarë janë të gatshëm të mbështesin ekipin e tyre me zemër. Mësohet se deri pak orë para ndeshjes, janë shitur 14 mijë bileta.

Stadiumi do të vishet edhe një herë tjetër me ngjyrat kuqezi, duke krijuar një spektakël të vërtetë dhe duke rikthyer kujtimet e ndeshjeve kualifikuese.