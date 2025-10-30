Serbia emëron trajnerin e ri të kombëtares, pasuesi i Stojkoviç që u largua pas humbjes me Shqipërinë
Veljko Paunovic është emëruar zyrtarisht trajneri i ri i ekipit kombëtar të futbollit për meshkuj të Serbisë, duke pasuar Dragan Pixie Stojkovic, i cili dha dorëheqjen pas një humbjeje të fundit 1-0 në shtëpi ndaj Shqipërisë.
Federata e Futbollit e Serbisë (FSS) tha se Paunovic do të jetë në krye të ekipit kombëtar për pjesën e mbetur të fushatës kualifikuese të Kupës së Botës 2026. “Shanset për kualifikim ende ekzistojnë, dhe kjo është arsyeja pse Veljko Paunovic, së bashku me stafin e tij të trajnerëve, ka pranuar të udhëheqë ekipin kombëtar në ndeshjet kundër Anglisë dhe Letonisë”, tha FSS në një deklaratë.
Sekretari i Përgjithshëm i FSS-së, Branko Radujko, tha se diskutimet rreth një kontrate afatgjatë me Paunovicin do të vazhdojnë pas dy ndeshjeve kualifikuese, pavarësisht rezultatit të tyre.
Serbia do të përballet me Anglinë jashtë fushe më 13 nëntor dhe me Letoninë në shtëpi më 16 nëntor. Paunovic fitoi Kupën e Botës U20 në Zelandën e Re me Serbinë në vitin 2015.