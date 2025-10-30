LEXO PA REKLAMA!

U kap me arsenal armësh te 'Myslym Shyri', 34-vjeçari pjesë e grupit të Aurel Hoxhës, i kërkuar për vrasjen e Klevis Lleshit

Lajmifundit / 30 Tetor 2025, 14:01
U kap me arsenal armësh te 'Myslym Shyri', 34-vjeçari

Janë zbardhur detaje të reja nga gjetja e furgonit të mbushur me arsenal armësh.

Burime thonë se i arrestuari Eugert Sino ka lidhje me një personazh të kërkuar nga SPAK për vrasje dhe pastrim të parave nga trafiku i drogës, në formën e grupit të strukturuar kriminal.

Eugert Sino dyshohet të jetë pjesë e grupit të Aurel Hoxhës, të cilit SPAK së fundi i sekuestroi 5 milionë euro pasuri, përfshirë lokalin “Monopol” po në rrugën “Myslym Shyri”.

Burime thonë se 34-vjeçari Sino, në letra ka qenë i punësuar si banakier, nga Aurel Hoxha.

Sot një nga personazhet më të kërkuar të drejtësisë, SPAK e akuzon se porosi vrasjen e Klevis Lleshit, një nga 5 burrat e vrarë të fisit Lleshi, pas një hasmërie që nis prej vitit 2012 me vrasjen në Angli, të vëllait të Aurel Hoxhës.

Aurel Hoxha, i njohur pronar i lokal “Monopol” tek rruga “Myslym Shyr”, dyshohet si personi që ka porositur rrëmbimin dhe më pas vrasjen e Klevis Lleshit. Hoxhës i janë sekuestruar dhe 13 apartamente dhe njësi, të cilat ndodhen të gjitha në zonën e Myslym Shyrit.

Po ashtu i janë sekuestruar dhe 32 automjete, mes të cilave një Lamborghini Urus dhe një Rolls Royce Cullinan dhe 52 llogaritë bankare

