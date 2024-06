Përballje mes Paris SG dhe Manchester City, Pochetino: Kemi rival të fortë

Sonte do përballet Paris SG dhe Manchester City për gjysmëfinalet e Champions League. Francezët vijnë në këtë përballje me stofin e pretendentes, pasi s’kualifikuan kampionët në fuqi të Bayern Mynchen, ndërsa përballë gjejnë City-n e Guardiolës që ka mbyllur llogaritë me Premier League.

Në prag të takimit për francezët në pikëpyetje janë kapiteni Marquinho-s dhe Kylian Mbappe, ndërsa trajneri Pochetino është shprehur ‘se Manchester City është një nga klubet më të mëdhenj në botë, me trajnerin më të mirë. Do jetë një përballje më e fortë se kundër Bayern-it’.

Ndërkohë në krahun tjetër Manchester City nuk ka asnjë mungesë, ndërsa vjen në këtë gjysmëfinale pasi eliminoi Dortmund-in. Guardiola ka deklaruar se ‘skuadra e tij nuk është ende në elitën e Champions League, por padiskutim dëshiron të jetë atje’.

Sakaq të martën u luajt edhe gjysmëfinalja e parë mes Real Madrid dhe Chelsea-s, që përfundoi me shifrat 1-1. Në kryeqytetin spanjoll të parët shënuan londinezët me Pulisic, i cili realizoi një gol fantastik, ndërsa të besuarit e Zidan baraspeshuan me Benzema-n po në pjesën e parë.

Kualfikimi ka mbetur i hapur për ndeshjen e kthimit, që luhet të mërkurën e ardhshme në Stamford Bridge.