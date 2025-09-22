LEXO PA REKLAMA!

NOTAT/ Zhgënjejnë dyshja Ismajli-Asllani, Gjimshiti fiton duelin e shqiptarëve

Lajmifundit / 22 Shtator 2025, 09:03
Sport

Torino-Atalanta ishte një ndeshje e veçantë për tifozët kuqezi, kjo për faktin se në fushë zbrisnin tre legjionarë shumë të rëndësishëm

orino-Atalanta ishte një ndeshje e veçantë për tifozët kuqezi, kjo për faktin se në fushë zbrisnin tre legjionarë shumë të rëndësishëm si Ismajli, Asllani dhe kapiteni Berat Gjimshiti.

Një sfidë brenda sfidës, e fituar nga Atalanta e Gjimshitit me rezultatin e pastër 0-3. Ekipi bergamask zgjidhi gjithçka brenda pjesës së parë ku Nikola Krstovic bëri “bomberin”, me sulmuesin malazez që realizoi një “dopietë” golash.

Në minutën e 30-të, Krstovic realizoi golin e parë, ndërsa katër minuta më vonë ishte Sulemana që dyfishoi shifrat. Atalanta ishte e papërmbajtshme në këtë pjesë loje pasi në minutën e 38-të, sulmuesi nga Mali i Zi realizoi golin e dytë personal dhe të tretin për Atalantën duke mbyllur llogaritë me Torinon.

Dyshja Ismajli-Asllani zhgënjyen totalisht në këtë takim, me qendërmbrojtësin kuqezi i cili u vlerësua me notën 5,5. Një nga lojtarët më pak të vlerësuar rezultoi Asllani, me mediat që e vlerësuan me notën 4.5.

Një ndeshje pozitive zhvilloi Berat Gjimshiti me kapitenin që u vlerësua me notën 6,5: “I sigurt në mbylljen e aksioneve kundërshtare”, shkruajnë mediat italiane.

 

