“Spitali i Vlorës, i tmerrshëm”/ Pasi i ati pësoi infarkt, Jori Delli zbulon fatkeqësinë tjetër në familje
Ish-banorja e “Big Brother VIP Albania 2”, Jori Delli, ka ndarë publikisht një nga momentet më të rënda të jetës së saj gjatë një interviste në programin “E Diell”. Modelja tregoi se babai i saj pësoi një infarkt teksa ndodhej në Vlorë, ndërsa ajo vetë ishte në Itali. E përfshirë nga ankthi dhe frika, Jori kujtoi rrugëtimin e vështirë për të mbërritur tek i ati.
“Ka qenë një ditë e tmerrshme. U përballa me probleme në aeroport, nuk më linin të udhëtoja pasi kisha vetëm kartën e identitetit italiane, e cila ishte e grisur. Për fat, vëllai im ishte pranë babait në ato momente,” rrëfeu ajo me emocion.
Në dëshminë e saj, Jori nuk la pa përmendur gjendjen e spitaleve në Shqipëri, duke e cilësuar përvojën në spitalin e Vlorës si traumatike.
“Nuk jam e lumtur për situatën shëndetësore në Shqipëri. Spitali i Vlorës ishte i tmerrshëm me atë që përjetoi babai im. Vetëm kur ai u transferua në Tiranë, arrita të ndihesha më e qetë,” tha ajo.
Vetëm dhjetë ditë pas kësaj ngjarjeje, familja u përball me një tjetër fatkeqësi.
“Fatkeqësisht, pas pak ditësh, nëna ime pësoi një aksident me makinë dhe aktualisht ndodhet në një spital në Itali,” zbuloi ajo.