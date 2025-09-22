“Ndëshkim dhe…” / Çifti vendosi të notojë në kanalin e Venezias, autoritetet ndërmarrin veprime.
Një çift rumun që po kalonte pushimet në Venecia vendosi të japë një lamtumirë të veçantë qytetit duke u zhytur në Kanalin e Madh. Ky veprim e çoi ata në telashe, pasi u identifikuan dhe u gjobitën nga autoritetet lokale.
Burri 35-vjeç dhe partnerja e tij 25-vjeçare, që jetojnë në Britani, ishin zbuluar nga gondolierët, të cilët informuan policinë. Sipas mediave italiane, çifti u gjobit me 450 euro dhe u urdhëruan të largoheshin nga qyteti për një periudhë prej 48 orësh.
Noti në kanalet e Venedikut është rreptësisht i ndaluar për shkak të rrezikut që përbëjnë anijet dhe gondolat, të cilat lëvizin mjaft shpejt.
Këshilltarja e sigurisë, Elisabetta Pesce, shprehu falënderime për gondolistët për raportimin e rastit në kohë. Ky incident ka nxitur reagime të forta nga mbështetësit e fushatës “Venecia nuk është Disneyland”, të cilët kërkojnë masa më të rënda për turistët që shkelin rregullat.
Disa nga vendasit janë shprehur të indinjuar nga dënimi i ulët i caktuar çiftit, duke sugjeruar që ai të ishte një nxitje për sjellje të papërshtatshme.
Një femër në Facebook komentoi se nuk duron më këtë sjellje dhe se turistët shkaktojnë kaos kudo që shkojnë. Ndërkohë, një burri tjetër i banorëve i është dukur gjoba e ulët si një stimul për të tjerë që të përfshihen në sjellje simotra. Disa banorë shprehën dyshime se çiftit do t’u paguhej me të vërtetë gjoba.
Kjo ngjarje ka sjellë në vëmendje tensionet midis turistëve dhe vendasve në Venecia, një qytet i njohur për trashëgiminë e tij kulturore dhe natyrore, dhe shtron pyetje mbi mënyrën se si duhet menaxhuar turizmi në këtë destinacion të rëndësishëm.