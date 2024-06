Miqësorja kundër Shqipërisë, Lihtenshtejni: Na mungojnë 15 lojtarë!

Miqësorja e Shqipërisë ndaj Lihtenshtejnit duket se do të jetë më shumë një ndeshje testimi atletik për kuqezinjtë e drejtuar nga Silvinjo sesa një përballje ku tekniku të provojë diçka në aspektin e përgatitjes taktike.

Kjo vjen për faktin e thjeshtë se kundërshtari që kemi përballë, është i një niveli shumë të ulët në krahasim me skuadrat që Shqipëria përball në Euro 2024, e për më tepër, përballet edhe me mungesa të shumta.

Në një shkrim të vetë Federatës së Futbollit të Lihtenshtejnit, bëhet e qartë se përfaqësuesja e këtij vendi do të vijë në ndeshjen me kuqezinjtë me mungesa të shumta.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Vetëm 22 nga 23 lojtarët që udhëtuan me skuadrën morën pjesë në stërvitjen e fundit.

Lars Traber nuk ishte pjesë e ekipi, pasi nuk do të jetë i gatshëm për ndeshjen ndaj Shqipërisë apo atë katër ditë më vonë ndaj Rumanisë për shkak dëmtimi.

Me këtë mungesë të shtuar, trajneri Konrad Funfshtyk tani do ë ketë të paktën 15 mungesa nga grupi i rregullt i skuadrës.

Një ditë më parë Andrin Netzer u desh gjithashtu të tërhiqej për shkak të gjendjes shëndetësore dhe 13 mungesa diheshin që në startin e kampit stërvitor”, shkruhet në artikullin e Federatës së Lihtenshtejnit për ndeshjen me kuqezinjtë, citon tv ora.