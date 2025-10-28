LEXO PA REKLAMA!

Zbulohet një super-Tokë e re shkëmbore e jetueshme

Lajmifundit / 28 Tetor 2025, 19:36
Soft

Një superTokë e re, më pak se 20 vite dritë larg sistemit tonë diellor, po ringjall entuziazmin e astronomëve për kërkimin e planetëve potencialisht të banueshëm, shkruan corriere.it.

E quajtur ”GJ251c”, ajo orbiton rreth një ylli të kuq në yjësinë Lynx dhe shtrihet në të ashtuquajturën “zonë e banueshme”, rajoni ku temperaturat mund të mbështesin ujë të lëngshëm në sipërfaqe.

Zbulimi u njoftua nga një ekip ndërkombëtar studiuesish duke përdorur dy nga spektrografët më të përparuar në botë, Habitable-Zone Planet Finder (në teleskopin Hobby-Eberly në Teksas) dhe Nieid, të instaluar në Observatorin Kombëtar Kitt Peak në Arizona.

Analiza e të dhënave të kombinuara zbuloi lëkundjet e vogla të yllit të shkaktuara nga tërheqja gravitacionale e një planeti me rreth katër masa të Tokës, me një orbitë 54-ditore.

