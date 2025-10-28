LEXO PA REKLAMA!

Lajmifundit / 28 Tetor 2025, 19:27
Showbiz

Motra e Princeshës Diana bie nga kali dhe plagoset rëndë

Zonja Sarah McCormickdale, motra e madhe e Princeshës Diana dhe tezja e Princit William dhe Princit Harry, u lëndua pasi ra nga një kalë.

Sipas Daily Mail, vëllai i saj, Charles Spencer, zbuloi se aksidenti ndodhi “muajin e kaluar” dhe se Zonja Sarah, 70 vjeç, është ende duke u shëruar në spital. Duke folur në podcastin “Rosebud” të Giles Brandreth, Spencer tha me shaka se motra e tij kishte qenë një “paciente e vështirë”, pasi tha se mjeku kryesor thuhet se i kishte thënë burrit të saj: “Ajo është një person vërtet i veçantë, apo jo?”

“Sarah, e cila është pothuajse dhjetë vjet më e madhe se unë, ka qenë gjithmonë një grua e fortë”, tha Spencer, duke shtuar se “edhe pse ajo ende hipën në biçikletë, ajo pësoi një rënie shumë të keqe dhe u shtrua në spital për një kohë”.

Nuk u dhanë detaje të mëtejshme rreth rrethanave të aksidentit. Zonja McCormickdale ka mbetur pranë nipërve të saj që nga vdekja e Princeshës Diana në vitin 1997. Vitin e kaluar, ajo u pa në krah të Princit William gjatë një eventi zyrtar.

 

 

 

