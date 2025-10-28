Angli/ Shqiptari 26 vite betejë ligjore, mashtroi në marrjen e pasaportës britanike. Zbulohet vendimi i gjykatës
Një emigrant shqiptar, i cili kishte mashtruar Ministrinë e Brendshme britanike për identitetin e tij, ka fituar të drejtën për të qëndruar në Mbretërinë e Bashkuar pas një beteje ligjore që zgjati plot 26 vjet.
Sipas The Telegraph, Gentian Hoti ka fituar të drejtën për t’u bërë shtetas britanik, në atë që konsiderohet si një nga rastet më të gjata ligjore të emigracionit në historinë e Mbretërisë së Bashkuar.
Gjykata dëgjoi se 41-vjeçari, në vitin 1999, mbërriti në Britani në moshën 15-vjeçare dhe kërkoi azil duke pretenduar se ishte nga Kosova dhe se kishte lindur në vitin 1985, ndërsa në të vërtetë kishte lindur në vitin 1984 në Shqipëri.
Në dokumentet e paraqitura në tetor 1999, ai kishte duklaruar se ishte viktimë e autoriteteve serbe në Kosovë dhe se ishte ndarë nga familja e tij gjatë arratisjes nga rajoni.
Në nëntor të po atij viti, kërkesa e tij për azil u refuzua, por iu dha leje e jashtëzakonshme për të qëndruar deri në nëntor të vitit 2003. Më pas, ai u vu nën kujdesin e autoriteteve lokale dhe në vitin 2004 mori leje qëndrimi me afat të pacaktuar.
Në vitin 2005, Hoti mori shtetësinë britanike, por në vitin 2010 nisi një hetim për identitetin e tij. Në shkurt të vitit 2013, ai u njoftua se natyralizimi i tij ishte i pavlefshëm. Pas disa komunikimeve dhe hetimeve, në qershor 2019 Sekretari i Shtetit i hoqi shtetësinë britanike me arsyetimin se kishte përdorur “një identitet të rremë” që prej mbërritjes në Britani.
Hoti e apeloi vendimin në vitin 2019 dhe, pas një procesi të gjatë në disa shkallë gjyqësore, një gjyqtar pranoi apelin e tij duke konstatuar se që nga viti 2013 ai kishte pranuar plotësisht origjinën e tij shqiptare.
Në përfundim, gjykata vendosi në favor të Gentian Hotit, duke i dhënë atij të drejtën për të mbajtur shtetësinë britanike, pas një beteje ligjore që zgjati më shumë se çerek shekulli.