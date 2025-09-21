Kamioni godet një automjet tip Opel Astra, udhëtonin një çift bashkëshortësh! Shpëtojnë pa lëndime
Një aksident tjetër është shënuar mëngjesin e së dielës në autostradën Rrogozhinë-Lushnje në afërsi të fshatit Gramsh. Një kamion në manovër parakalimi ka goditur një mjet tip Opel Astra, në të cilin udhëtonin dy bashkëshortë.
Si rezultat i përplasjes është dëmtuar automjeti tip Opel dhe nuk ka probleme për shëndetin e çiftit. Nga bllokimi i autostradës ka pasur trafik të rënduar mbi 7 km deri në afërsi të rrethrrotullimit të Çermës.
Uniformat blu të qarkullimit rrugor kanë dokumentuar ngjarjen dhe kanë ndërhyrë për zhbllokimin e autostradës nga radhët kilometrike.