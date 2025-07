Renditja e shenjave më me fat për gusht 2025 sipas astrologut Branko

Muaji gusht do të sjellë emocione të forta, kthesa të papritura dhe vendime të rëndësishme që nuk mund të shtyhen. Disa shenja do të përjetojnë sukses dhe mbrojtje nga yjet në dashuri, punë dhe projekte personale, ndërsa të tjera do të duhet të tregojnë më shumë durim dhe vetëkontroll për t’u përballur me sfidat.

1. Luani – Në maksimum energjie, dashuri pasionante, projekte me hov dhe shëndet i mirë.

2. Shigjetari – Dashuri e ndezur, mundësi të reja pune, fati veçanërisht i favorshëm në gjysmën e dytë të muajit.

3. Peshqit – Ndjenja të thella romantike, rilindje kreative, intuita në rritje dhe fati në forma të buta.

4. Virgjëresha – Nevojë për lëshim kontrolli, mundësi interesante, shëndet i qëndrueshëm.

5. Akrepi – Dashuri intensive, tensione në punë, muaj i fuqishëm për transformim.

6. Peshorja – Nevojë për vendime të ndershme, ngecje të vogla në punë, kujdes për shëndetin.

7. Ujori – Kërkon liri, por duhet komunikim i qartë; ide brilante, nevojë për bashkëpunim.

8. Gaforrja – Rikthim ndjenjash, emocione të fuqishme, kërkon maturi dhe vetëbesim.

9. Demi – Nostalgji dhe stabilitet, por mungesë guximi.

10. Binjakët – Argëtim dhe sipërfaqësi, rrezik për keqkuptime.

11. Bricjapi – Vështirësi në shprehje emocionale, sukses në punë por ngarkesë mendore.

12. Dashi – Konflikte dhe sfida emocionale, rrezik për gabime nga nxitimi.