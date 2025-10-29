Personi që parashikoi revolucionin e Inteligjencës Artificiale tregon çfarë na pret pas vitit 2030
Në librin “The Age of Spiritual Machines” (1999), shpikësi dhe futuristi Ray Kurzweil parashikoi se deri në vitet 2020, Inteligjenca Artificiale do të kryente shumicën e detyrave njerëzore.
Deri në vitin 2029, tha ai, makinat do të arrinin inteligjencën e nivelit njerëzor.
Deri më tani, rekordi i tij qëndron, nga 147 parashikime që nga vitet 1990, ai pretendon rreth 86% saktësi.
Tani, ai thotë se vala e ardhshme do të shkojë shumë përtej automatizimit.
Deri në vitin 2032, ai pret përparime që mund të ngadalësojnë ose edhe të përmbysin plakjen.
Në vitet 2030, ai parashikon që nanorobotët do të lidhin trurin tonë me “cloud”-in.
Dhe deri në vitin 2045, ai beson se njerëzimi do të arrijë Singularitetin, kur inteligjenca njerëzore dhe artificiale të bashkohen, duke zgjeruar vetë vetëdijen.