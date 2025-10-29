LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Uragani “Melissa” godet Xhamajkën dhe Haitin, 30 të vdekur dhe dhjetra të zhdukur

Lajmifundit / 29 Tetor 2025, 20:09
Bota

Uragani “Melissa” godet Xhamajkën dhe Haitin, 30 të vdekur

Uragani i fuqishëm “Melissa” ka shkaktuar shkatërrime të mëdha në Xhamajkë dhe në pjesën jugore të Haitit. Të paktën 30 persona kanë humbur jetën, përfshirë 10 fëmijë, ndërsa dhjetra të tjerë rezultojnë të zhdukur pas përmbytjeve dhe daljes nga shtrati të lumit La Digue në Haitin jugor.

Drejtori i mbrojtjes civile të Haitit, Emmanuel Pierre, njoftoi se kërkimet për personat e zhdukur po vazhdojnë, ndërsa komuniteti bregdetar i Petit Goave ka pësuar dëme të mëdha. Shumë shtëpi janë rrëmbyer nga uji, duke lënë banorët pa strehë.

Sipas zyrtarëve meteorologjikë, cikloni “Melissa” është më i fuqishmi që ka goditur rajonin në 90 vitet e fundit. Në Xhamajkë dhe Kubë, dëmet janë të konsiderueshme, duke prekur rrugët, energjinë, infrastrukturën dhe pronat private.

Dennis Zulu, koordinatori i OKB-së për disa vende të Karaibeve, përfshirë Xhamajkën, tha se vendi po përballet me shkatërrime të pashembullta dhe se banorët janë duke u strehuar në qendra emergjente.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion