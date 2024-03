Pamje që s’duhen humbur/ Të gjithë me sytë nga qielli gjatë javës, çfarë sjell “Hëna e krimbit”

Një hënë vezulluese do të ndriçojë gjatë së hënës me një performancë qiellore të parashikuar për njerëzit, një eklips hënor gjysëm.

Hëna e plotë e marsit, e cilësuar si “Hëna e Krimbit” nga Almanaku i Fermerëve për shkak të afërsisë me ekuinoksin pranveror, do të jetë në maksimum në orën 3 të mëngjesit.

Disa orë më parë, duke filluar nga ora 12:53, sipas EarthSky, hëna do të jetë pothuajse në mënyrë të përsosur në linjë me diellin dhe Tokën.

“Eklipsi më i madh do të jetë në orën 3:12 të mëngjesit, kur hëna do të duket pak më e errët se zakonisht. Do të jetë pothuajse një gradient errësimi që do të ndodhë nga njëra anë e hënës në tjetrën. Nuk do të jetë një ndryshim super dramatik në atë që shohim në Hënë. Por nëse jeni ulur atje duke e parë, mund të vëreni disa ndryshime të lehta në shkëlqim”, tha Dr. Shannon Schmoll, drejtor i Planetariumit Abrams në Universitetin Shtetëror të Miçiganit, sipas CNN.

“Hëna e Krimbit”, e emërtuar nga fiset vendase të Amerikës në lidhje me larvat e brumbullit dhe krijesat e tjera që dalin nga letargji në pranverë, do të jetë e dukshme për të gjithë në mbarë botën, pasi hëna do të duket e plotë për disa ditë.

“Megjithatë, eklipsi gjysmënumbral do të jetë i dukshëm vetëm për ata që janë në anën e natës të Tokës kur të ndodhë ngjarja, duke përfshirë Evropën, Azinë Veriore dhe Lindore, Australinë, Afrikën, Amerikën e Veriut dhe Amerikën e Jugut. Eklipsi hënor do të përfundojë në orën 5:33 të mëngjesit”, njofton EarthSky.

Çfarë duhet të presësh gjatë eklipsit të plotë diellor të prillit

Eklipsi vjen rreth dy javë përpara një eklipsi total diellor që do të kalojë Meksikën, Shtetet e Bashkuara dhe Kanadanë më 8 prill. Eklipset hënore dhe diellore vijnë gjithmonë në çifte për shkak të periudhës kur dielli, Toka dhe hëna qëndrojnë në një linjë.

Sipas NASA-s, “sezoni i eklipsit” është periudha e përafërt 35-ditore që ndodh çdo gjashtë muaj, afër ekuinokseve, kur ndodh rreshtimi pothuajse i përsosur i tre trupave qiellorë të nevojshëm për eklipset.

Një eklips hënor nuk ndodh çdo muaj gjatë çdo hëne të plotë, sepse rrafshi orbital i hënës është i anuar me rreth 5 gradë, kështu që për shumicën e hënave të plota, hija e Tokës do të jetë pak nën ose mbi hënë.

Ndërsa një eklips gjysëm hënor nuk është aq dramatik sa një eklips total hënor me hënën duke u shfaqur një e kuqe e frikshme, nuk kërkohet pajisje speciale për të parë një eklips hënor siç janë syzet e shikimit të nevojshme për një eklips diellor duke lejuar eklipset hënore, të shihet me sy të lirë.

“Ju duhet thjesht të jeni jashtë me një pamje të qartë të hënës kur kjo ndodh. Eklipset janë gjithmonë një justifikim i mirë për të dalë jashtë dhe të përpiqemi të shikojmë qiellin dhe të vlerësojmë se ku jemi në univers dhe çfarë jemi në gjendje të vëzhgojmë nga planeti ynë”, tha studiuesi.

Këtu janë hënat e plota të mbetura të vitit 2024:

• 23 Prill: Hëna rozë

• 23 maj: Hëna e luleve

• 21 qershor: Hëna me luleshtrydhe

• 21 korrik: Buck moon

• 19 gusht: Hëna e Sturgeon

• 17 shtator: Hëna e korrjes

• 17 tetor: Hëna e gjahtarit

• 15 nëntor: Hëna e kastorit

• 15 dhjetor: Hëna e ftohtë