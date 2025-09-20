Një trend i ri tatuazhesh vjen nga Kina: tatuazhe dhëmbësh të printuar në 3D
Brezat e rinj duket se janë mërzitur me tatuazhet e zakonshme dhe, sipas një mediumi kinez lajmesh, po i drejtohen tatuazheve dentare.
Në Kinë—dhe padyshim kudo tjetër—brezi i ri u lodh nga tatuazhet e zakonshme dhe donte t’i çonte gjërat një hap më tej. Kështu që vendosën t’i vendosnin në dhëmbë, me një rezultat jo aq të keq…
Mund të duket e frikshme, por tatuazhet e dhëmbëve nuk janë aq të çuditshme.
Procesi i Tatuazhit të Dhëmbëve
Së pari, është e rëndësishme të theksohet se ato nuk aplikohen direkt në dhëmbë, por në sipërfaqen e një kurore të bërë duke përdorur teknologjinë e printimit 3D dhe më pas vendosen në dhëmbin e vërtetë.
Një nga avantazhet kryesore është se, ndryshe nga tatuazhet e lëkurës, të cilat nuk mund të hiqen lehtë, tatuazhet e dhëmbëve zëvendësohen thjesht duke zëvendësuar kurorën specifike.
Ndërsa disa i konsiderojnë tatuazhet e lëkurës si të vjetëruara dhe tatuazhet e dhëmbëve si një mënyrë të re dhe në modë për t’u shprehur, të tjerë thjesht i zgjedhin ato kur ofrohen si shërbim nga klinikat dentare. Në vend të një kurore të thjeshtë, ata mund të marrin një dizajn të personalizuar që i dallon ose u sjell fat të mirë.
Tatuazhet më të Zakonshme të Dhëmbëve
Kur vendosin të bëjnë një tatuazh dhëmbësh, disa njerëz zgjedhin inicialet e partnerit të tyre, numrat e tyre me fat, apo edhe fraza fati të mirë, të tilla si “Unë fitoj para” ose “Unë arrij qëllime”. Trendi është bërë aq popullor sa klinikat kryesore dentare kanë filluar të reklamojnë tatuazhet e dhëmbëve si një bonus falas për vendosjen e kurorave në degët e tyre.
Edhe pse tatuazhet e dhëmbëve po marrin shumë reagime pozitive në mediat sociale kineze, jo të gjithë i rekomandojnë ato. Për shembull, një dentist i Shangait i tha China.com se gdhendja e shkronjave ose dizenjove në kurora nuk rekomandohet mjekësisht, pasi mund të shkurtojë jetëgjatësinë e tyre dhe të rrisë konsumimin.