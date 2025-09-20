"Sot e martuar me miliarderin iranian, modelja shqiptare tregon DHUNËN e përjetuar nga martesa e parë"
Përveç rrëfimit për të kaluarën, Emina iu përgjigj edhe pyetjeve dhe komenteve që lidhen me vendimin e saj për të sjellë në jetë djalin përmes procesit IVF…
Modelja e njohur shqiptare, Emina Cunmulaj ka treguar së fundmi se ka qenë e martuar me një shqiptar, por marrëdhënia ka rezultuar zhgënjyese.
“Ai më ka pa thyer qafën… se kam qenë e martuar me një shqiptar. Por kur nuk shkon, nuk shkon more vëlla”, – tha Emina me sinqeritet, duke reflektuar mbi atë periudhë të jetës së saj.
Përveç rrëfimit për të kaluarën, Emina iu përgjigj edhe pyetjeve dhe komenteve që lidhen me vendimin e saj për të sjellë në jetë djalin përmes procesit IVF (fertilizim in vitro), një praktikë e avancuar që përdoret shpesh në SHBA dhe që ofron mundësinë e përzgjedhjes së gjinisë së foshnjës para lindjes.
Emina Cunmulaj është e martuar me biznesmenin e njohur amerikan me origjinë iraniane, Sam Nazarian, me të cilin ka ndërtuar një familje të lumtur. Çifti janë prindër të tre fëmijëve: dy vajzave dhe një djali.