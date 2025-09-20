"Habit djali i Toto Rinës, vjen me deklaratën BOMBË!"
“Babai im nuk urdhëroi kurrë vrasjen e Giuseppe Di Matteo. Kur u vra Giovanni Falcone, ai nuk po shqetësonte më mafian apo Totò Riinën, por të tjerët prapa skenave. Antimafia është një grup i përbërë nga njerëz që duhet të jenë në qendër të vëmendjes”.
Kjo është deklarata e fortë e Giuseppe Salvatore Riina, djalit të kapos Toto, në një intervistë me Lo Sperone Podcast. Djali i kumbarit të Corleone-s, i cili vuajti një dënim me tetë vjet burg për lidhje me mafian dhe tani është kthyer në qytetin e lindjes së familjes së tij, nuk është i panjohur për deklarata të tilla. Në një libër, ai e kishte quajtur të atin “një njeri serioz dhe të ndershëm.”
“Nuk e kam parë kurrë të kryejë një akt dhune ose të kthehet në shtëpi me një armë në dorë dhe të mbuluar me gjak”, tha Giuseppe Salvatore Riina. “Ai u arrestua sepse ishte një bezdi, ashtu si Bernardo Provenzano dhe Matteo Messina Denaro ishin një bezdi në një moment të caktuar, sepse ishin të sëmurë dhe nuk ishin më të dobishëm”.
Pas këtyre deklaratave ka reaguar dhe Antonello Cracolici, presidenti i komisionit rajonal të Antimafias. “Mos e ofendoni tokën tonë. Pyes veten se çfarë lloj informacioni po përpiqet të shesë si të vërteta për të cilat tashmë ka një vendim gjykate”-u shpreh ai.