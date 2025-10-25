LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Nga nesër ndërrohet ora, akrepat kthehen 60 minuta pas, më shumë gjumë por me pak dritë natyrale

Lajmifundit / 25 Tetor 2025, 12:32
Soft

Nga nesër ndërrohet ora, akrepat kthehen 60 minuta pas, më

E diela e fundit e muajit tetor sjell ndryshimin e orës, nga ajo verore në ate dimërore.

Nga nesër akrepat do kthehen një orë mbrapa, saktësisht nga ora 03:00 në orën 02:00 të mëngjesit.

Kështu, do të ketë një orë më shumë për të fjetur, por pasdite një orë më pak dritë natyrale.

Ora dimërore do të qëndrojë në fuqi deri më 31mars kur zëvendësohet sërish nga ajo verore.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion