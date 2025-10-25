Nga nesër ndërrohet ora, akrepat kthehen 60 minuta pas, më shumë gjumë por me pak dritë natyrale
Lajmifundit / 25 Tetor 2025, 12:32
E diela e fundit e muajit tetor sjell ndryshimin e orës, nga ajo verore në ate dimërore.
Nga nesër akrepat do kthehen një orë mbrapa, saktësisht nga ora 03:00 në orën 02:00 të mëngjesit.
Kështu, do të ketë një orë më shumë për të fjetur, por pasdite një orë më pak dritë natyrale.
Ora dimërore do të qëndrojë në fuqi deri më 31mars kur zëvendësohet sërish nga ajo verore.