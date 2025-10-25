LEXO PA REKLAMA!

Fluks i lartë në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, pala greke me numër të kufizuar sportelesh

Lajmifundit / 25 Tetor 2025, 12:20
Aktualitet

Fluks i lartë në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës,

Në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, që lidh Shqipërinë me Greqinë, është shënuar sot një fluks i lartë lëvizjesh, duke krijuar radhë të gjata automjetesh në zonën neutrale.

Burime pranë stacionit kufitar të Kapshticës bëjnë me dije se kjo situatë ka ardhur për shkak të fluksit të lartë të lëvizjeve gjatë fundjavës në të dyja anët e kufirit si dhe për shkak se pala greke po punon me numër të kufizuar sportelesh.

Fluks i lartë në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës,

Pavarësisht fluksit të lartë, policia kufitare shqiptare po punon me kapacitet të plotë, duke hapur të gjitha sportelet në dispozicion për të lehtësuar qarkullimin e shtetasve shqiptarë dhe të huaj.

 

 

