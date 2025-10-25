LEXO PA REKLAMA!

Zgjedhjet e pjesshme në 5 bashki, përfundon afati për regjistrimin e kandidatëve. Ja emrat në garë

Lajmifundit / 25 Tetor 2025, 12:24
Zgjedhjet e pjesshme në 5 bashki, përfundon afati për

Përfundon afati për regjistrimin e kandidatëve që do të marrin pjesë në zgjedhjet e pjesshme të 9 nëntorit në 5 bashki. Dje mbaronte dhe koha e vënë në dispozicion nga KQZ për kandidatët në këtë garë.



Kanë depozituar dokumetacion kandidimi:

1.Bashkia Vlorë, propozuar nga zgjedhësit z. Dionis Sota;
2.Bashkia Vlorë, propozuar nga Partia Socialiste zj. Brunilda Mersini;
3.Bashkia Berat, propozuar nga zgjedhësit Pavlo Shkarpa;
4.Bashkia Berat propozuar nga Partia Socialiste z. Ervin Ceca;
5.Bashkia Cërrik, propozuar nga Partia Socialiste z. Florenc Doka;
6.Bashkia Cërrik, Partia “Lëvizja Shqipëria Bëhet” z. Eligert Hima;
7.Bashkia Cërrik, propozuar nga zgjedhësit Amarildo Hoxha;
8.Bashkia Mat, propozuar nga Partia Socialiste z. Altin Bojni;
9.Bashkia Mat, propozuar nga zgjedhësit z. Eduart Brahilika;
10.Bashkia Mat, propozuar nga zgjedhësit zj. Suzana Pasha;
11.Bashkia Tepelenë, propozuar nga zgjedhësit, z. Gabriel Guma;
12.Bashkia Tepelenë, propozuar nga Partia Socialiste z. Gramoz Sako;

